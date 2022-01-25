الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري بقصر الاتحادية

توك شو
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الجزائري
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمطار القاهرة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة عمل تستغرق يومين.

 

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيجري زيارة إلى مصر، الاثنين، على أن تستمر لمدة يومين.

 

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الرئيس تبون يجري زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية.

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