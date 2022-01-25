الجزائر تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات على السعودية والإمارات

عربي ودولي
الجزائر - أرشيفية
الجزائر - أرشيفية
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اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات على السعودية والإمارات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية. 

وقد أفادت وكالة وام الإماراتية، بأن وزارة الدفاع أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الهجوم لم ينجم عن خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ التي تم تدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

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