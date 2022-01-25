نفط عُمان يخسر 1.66 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم، بواقع 1.66 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس، تراجع إلى 85.28 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 86.94 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل المقبل 83.99 دولار للبرميل، بتراجع 1.7 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 85.69 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس القادم، بنسبة 0.42 بالمائة، في الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 83.66 دولار للبرميل، رابحًا 35 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس بنسبة 0.61 بالمائة، ليصل إلى مستوى 86.8 دولار للبرميل، بمكاسب 53 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.