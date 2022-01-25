دبي تسجل أقل متوسط سنوي لانقطاع للكهرباء عالميًا

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقمًا عالميًا جديدًا في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام خلال 2021، مقارنة مع 15 دقيقة لدى شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي

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وأوضح محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة تضم 10 برامج، سيتم الانتهاء منها في المرحلة القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول العام 2035، وتشمل بنية تحتية لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، وبيانات استهلاك المياه، وإدارة الأصول، حسب بيان صحفي.

وأوضح أن الهيئة انتهت من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي، بما يسهم في رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان.

يشار إلى أن نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بدبي في عام 2020 بلغت 3.3 % مقارنة مع 6 -7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عن إقامة 16 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2021، بتكلفة إجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها نحو 2.93 مليار درهم.

وأوضحت الهيئةأن منها 14 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميجافولت أمبير ومحطتا نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميجافولت أمبير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والقوز الثانية.

وبينت أن محطات النقل تغذي مناطق السطوة ونخلة ديرة وجبل علي وأم الدمن والبرشاء الأولى والبرشاء جنوب الثالثة غيرها.