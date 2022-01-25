السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين

وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق، مع أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن حفل توقيع مذكرة التفاهم شهد مشاركة كل من وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم؛ للمتابعة عبر الاتصال المرئي.

وقال أمين مجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، إن هذا الربط سيضيف إلى الطاقة الكهربائية العراقية للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي؛ وهو ما تسعى إليه الحكومة العراقية بالشراكة مع المملكة.

وأضاف الغزي، أن توقيع مذكرة التفاهم بين العراق والمملكة له مردودات اقتصادية وسياسية، بالنتيجة سياسة الحكومة الحالية هو فتح روح التنافس بين كل الدول المجاورة للعراق ويكون هناك تعدد لمصادر الطاقة وهي الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة.

ونوه الغزي، بأن العراق قد يكون بلد ممر لتصدير الكهرباء لدول أخرى مثل دول المشرق العربي وشمال إفريقيا.

وأردف: "نتمنى إكمال هذا الربط في أسرع وقت لحل الأزمة الحالية بالكهرباء لأن أزمة الكهرباء من أولويات الحكومة؛ لا بد أن نسرع في الجانب التنفيذي وسنقوم بتقديم كل التسهيلات والدعم مع الأشقاء في وزارة الطاقة بالسعودية لاستكمال المشروع".

ولفت أمين مجلس الوزراء العراقي، إلى أن التعاون سينتقل لمشاريع أخرى مثل النفط والغاز والزراعة والبتروكمياويات بين البلدين؛ وهي نتيجة لتطوير العراق بين المملكة والعراق.