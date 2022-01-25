السيسي: الرئيس الجزائري ثمن جهود مصر للتوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت قضية الأمن المائي المصري باعتباره جزء من الأمن القومي العربي، وتم التوافق على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري ثمن الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق شامل ومنصف لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتابع الرئيس، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الإفريقية في ظل الدور المهم التي تطلع به مصر والجزائر بهذا الشأن، واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها، وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء القارة.