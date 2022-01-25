"تبون": مباحثاتي مع الرئيس السيسي مثمرة وثرية (فيديو)

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن سعادته لتواجده بمصر العزيز عليه، مجددًا الشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، موضحًا أن هذه الزيارة مكنته من إجراء محادثات ثرية ومثمرة تأتي في إطار التشاور المستمر والمتواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيًا وإفريقيًا لما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد "تبون"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل سويًا لحفظ المكان اللائقة التي يتبوها مصر والجزائر على الصعيد الإفريقي والوجهه الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وما تحتله مصر من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بالأشقاء العرب.

وتابع الرئيس الجزائري، أن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين أخذ حيزًا من المباحثات، وتم التطرق للبعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي وسيبقى هدفًا متجددًا باستراتيجية التعاون الجزائر المصري الإفريقي والعربي.