انتصار السيسي: أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال

قالت السيدة انتصار السيسي، إننا نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ونشرت السيدة انتصار السيسي، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: " نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

وأضافت: "إذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".