اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 4% في 2021





أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل نمو في 11 عاما.

جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي الأعلى منذ أن سجل 6.8 في المائة في 2010. كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1.1 في المائة مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نموا بمعدل 0.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني، وفقا لـ "الألمانية".

وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي، حيث سجل الاستهلاك الخاص نموا بمعدل 3.6 في المائة خلال العام الماضي بعد انكماشه بمعدل 5 في المائة خلال العام السابق.

وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 8.3 في المائة خلال العام الماضي مقابل زيادته بنسبة 7.1 في المائة خلال العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 9.7 في المائة سنويا بعد انكماشها بمعدل 1.8 في المائة خلال العام السابق. وارتفعت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 8.4 في المائة بعد انكماش بنسبة 3.3 في المائة خلال العام السابق.