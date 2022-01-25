الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في شهرين

ارتفع الدولار بعض الشيء أمس مبتعدا بشكل أكبر عن أدنى مستوياته في شهرين الذي سجله في الفترة الأخيرة مدعوما بالتوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا واحتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي موقفا أكثر تشددا بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. وبحسب "رويترز"، لم تكن الأسواق حتى وقت قريب تتأثر بحشد قوات روسية قرب حدود أوكرانيا لكن التوترات تصاعدت مع بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الأصول العسكرية في شرق أوروبا وأمره بإعادة أسر الدبلوماسيين من كييف.



وتراجع اليورو 0.15 في المائة خلال التعاملات أمس إلى 1.1325 دولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة.



وارتفع مؤشر الدولار 0.10 في المائة إلى 95.72. وارتفع الدولار 0.1 في المائة أمام الين الذي يعد ملاذا آمنا ليسجل 113.8 ين للدولار.



وزاد مؤشر الدولار 1.3 في المائة منذ يوم 14 كانون الثاني (يناير). وخلال هذه الفترة زادت توقعات عديد من البنوك بشأن سرعة وحجم تشديد مجلس الاحتياطي الاتحاد للسياسة النقدية.



ويبدأ المجلس اليوم اجتماعاته التي تستمر يومين وقد يشير إلى بدء رفع أسعار الفائدة ابتداء من آذار (مارس). وتشير أغلب التوقعات إلى رفع الفائدة 0.25 في المائة في آذار (مارس) وثلاثة إجراءات رفع بعد ذلك ليصل الإجمالي إلى 1 في المائة بنهاية العام.



والعملة الوحيدة التي ظلت صامدة أمام الدولار كانت اليوان الصيني الذي ارتفع 0.2 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ أيار (مايو) 2018 عند 6.328 للدولار.



من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي الروسي أمس تعليق شراء العملات الأجنبية بعد تدهور البورصة وسعر صرف الروبل على خلفية المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. وبحسب "الفرنسية"، انخفضت أسعار الأسهم بشكل حاد بعد تراجع استمر أسبوعين، وهوى مؤشر آر.تي.إس المقوم بالدولار 9 في المائة. وتراجع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مسجلا 79 روبلا للدولار الواحد.



وأعلن المصرف المركزي الروسي تعليق عمليات شراء العملات الصعبة، وذلك في إطار سعيه لتقليص التقلبات في الأسواق المالية. وقال المصرف في بيان إن "هذا القرار اتخذ لتعزيز القدرة الاستشرافية للسلطات النقدية وتقليص تقلبات الأسواق المالية".



ولم يحدد المصرف المركزي جدولا زمنيا لقراره، وأشار إلى امتلاكه وسائل كافية للوقاية من مخاطر تتهدد الاستقرار المالي.



وشدد كبير الخبراء الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في شركة "بلوباي آست ماناجمنت" تيموثي آش في مذكرة وجهها للعملاء على أن "الأسواق تستفيق على مخاطر جيوسياسية متزايدة"، محذرا من تداعيات على الأسواق من جراء عقوبات قد تفرض على روسيا.



وبالتشاور مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، يدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه تبني حزمة عقوبات ضد موسكو تأمل بروكسل في أن تسهم في ردع روسيا عن الإقدام على أي عمل عسكري.



وكان خبراء في "ألفا بنك" توقعوا أمس "تزايد خسائر الأسهم الروسية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في نهاية الأسبوع".



وتحدث مركز "رنيسانس كابيتال" عن احتمال تدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار 20 في المائة في حال حصول تصعيد عسكري.



إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر أمس مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1836.80 دولار.



وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرين سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأمريكية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا "لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة". وسيقوم بنك الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لوقف التضخم المرتفع باستمرار والذي يعده الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل. وينظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط تضخمي لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام يوم الجمعة مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 1032.80 دولار.