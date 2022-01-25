وزير الإسكان يعتمد دليل إجراءات الشراء والتعاقدات باتفاقية برنامج الصرف الصحى بالصعيد





اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص باتفاقية قرض برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- محافظة الأقصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإقريقيى.

ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى وحدة إدارة برنامج مشروعات الصرف الصحى بجمهورية مصر العربية تنفيذه فى شأن المناقصات والممراسات التى تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرحها فى إطار برنامج ذلك القرض وذلك باستثناء المناقصات والممارسات التى يتم تمويلها من اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى للمساهمة فى تمويل ذات البرنامج.