وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع 10اتفاقيات بين "جسور" ومقدمى الخدمات اللوجستية

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - عددًا من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية من مقدمي الخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمينية للمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية وللترويج للصادرات المصرية.



وكانت أولى العقود بين شركة جسور وشركة مصر للتأمين (التابعة للوزارة) - التى تعتبر كبري شركات التأمين المحلية - وذلك لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها وترويجها ونقلها بمعرفة شركة جسور، بالإضافة إلى التوقيع مع البنك الأهلي المصري الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية مصرفية من حيث شبكة الفروع الداخلية وشبكة البنوك المراسلة، لتقديم خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات؛ خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كما شملت العقود الموقعة التعاون مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجيستية، ومنها شركتا "شينكر مصر" و"سيفا مصر" لتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري والتخزين بدول الوصول بداية بالكاميرون وغانا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والصين كمرحلة أولى.



و وقعت "جسور" اتفاقيات مع شركات فحص البضائع العالمية مثل شركات "بيرو فيرتاس مصر" و"أس جى أس مصر" و"كوتكنا مصر" و"سى أى أس كوموديتى انسبكشن" و"كونفورمتي أشورنس" لتقديم خدمات الفحص الظاهري والفني للبضائع، إلى جانب التعاقد مع شركة الخدمات البحرية والهندسية (ميسكو) لتقديم خدمات البضائع المجمعة (LCL).



وأوضح الوزير أن هذه الخدمات تأتي في إطار نموذج العمل الجديد لشركة "جسور" لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجيستيات مما يساعد في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتج المصري في مختلف دول العالم، كونها شريك أساسي فاعل واستراتيجي للمصدر المصري لزيادة نفاذية المنتجات المصرية للأسواق الخارجية من خلال شبكة الفروع الخارجية للشركة وفريق متميز من الخبراء على أعلى مستويات الكفاءة لتقديم سلسلة من الحلول المتكاملة وغير التقليدية المتعلقة بالامور الترويجية واللوجستية والمالية بأعلى جودة ممكنة وأقل تكلفة.



وأضاف أن شركة جسور تستعد لبدء العمل في أول 5 مراكز خارجية لها في دول الصين والإمارات العربية المتحدة والكاميرون وغانا وفرنسا في أواخر شهر فبراير 2022، وذلك من بين 16 فرعًا حول العالم باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، حيث تمت الاستعانة بمديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بهذه الدول.



وأشار "توفيق" إلى أن الوزارة قد أطلقت الكتالوج الإلكتروني في يونيو 2021 لتسويق وترويج المنتجات المصرية من القطاعات الواعدة لدى كافة الأسواق العالمية، حيث تقوم بتنفيذ المشروع شركة جسور التي تستهدف من خلاله تحقيق أسلوب ترويجى فعال يساهم فى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها فى الأسواق العالمية وفقا لأحدث المعايير الدولية، وإتاحة التسجيل على الكتالوج مجانًا للمنتجات المصرية ومدخلات انتاجها، وتسهيل نفاذية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق الدولية.



كما تتضمن الخدمات حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية التي توفرها الشركة لقطاع التصدير ولخدمة المصدر المصرى والتى تبدأ من خدمات النقل البرى للصادرات مـن بـاب الـمصنع إلى موانى التصدير مرورا بخدمات الشحن البحرى والجوى شاملة الفحص والتخليص الجمركى، بالاضافة إلى خدمات تجميع البضائع والتخزين والخدمات المالية وخدمات التأمين بالمشاركة مع مختلف الكيانات والمؤسسات المالية ذات الصلة.



حضر مراسم التوقيع اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وباسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وعمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.



كما حضر التوقيع عن شركة "شينكر مصر" خالد مرسي وأحمد عبد التواب وإيمان محمد، وعن شركة "سيفا مصر" اينال درويش وماجد نجيب، وعن شركة الخدمات البحرية والهندسية (ميسكو) شريف الديواني ووليد عطية، وعن شركة "كوتكنا مصر" ياسر ياسين، وعن شركة "أس جى أس مصر" كلا من عبد العال محمد السيد والدكتور/ أكرم مرتضى، وعن شركة "بيرو فيرتاس مصر" ريتشارد مبارك وشريف عثمان وعبد اللطيف الشافى، وعن شركة "سى أى أس كوموديتى انسبكشن" كلا من وليد اسماعيل ومحمود البحطيطى، وعن شركة "كونفورمتى اشورنس" كلا من أسامة السعيد ومحمد سعد.

