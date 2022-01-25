كيف سيؤثر انسحاب الحريري من الحياة السياسية اللبنانية على تيار المستقبل؟

لم تستقر الأوضاع داخل لبنان، ليس فقط بانسحاب السياسي اللبناني البارز سعد الحريري، من الحياة السياسية، وعدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، في إعلان مفاجئ خلال انهيار مالي وطني، بل بانسحاب تيار المستقبل من المشاركة في الانتخابات النيابية المزمعة خلال مايو المقبل.

كان قرار الحريري متوقعا لكنه كان لا يزال يمثل قنبلة بالنسبة للعديد من اللبنانيين. سيطرت الأسرة على السياسة في الدولة الصغيرة لعقود. يترك خروجه المجتمع السني بلا زعيم واضح في الوقت الحالي، وسط تكهنات بأن امتناع الحريري المعتدل قد يؤدي إلى قيام السياسيين السنة المتشددين بلعب دور أكبر في السياسة اللبنانية.

ولكن يخشى الكثير في لبنان من أن امتناع الحريري المعتدل عن الترشح قد يدفع بالسياسيين السنة المتشددين للعب دور أكبر في السياسة اللبنانية، وهو ما جعل العديد من السياسيين البارزين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، حاولوا إقناعه بتغيير رأيه. ولم يتضح على الفور ما الذي سيفعله الحريري، الذي تقيم عائلته حاليًا في باريس، عن السياسة. وبعد خطاب الحريري قطع بعض مناصريه الطرق بإطارات محترقة للتعبير عن غضبهم من قراره.

تداعيات القرار على المستقبل

بسبب خروج الحريري، هناك الآن احتمال أكبر بكثير بأن الناخبين السنة إما سيتم تسريحهم أو أن أصواتهم مجزأة. وهذا يمكن أن يخلق فرصًا لخصوم الحريري السياسيين - لا سيما حزب الله والعونيين - لكسب المزيد من المقاعد. لتجنب ذلك، قد يحاول أعضاء تيار المستقبل الحفاظ على التماسك الداخلي لمنظمتهم من خلال تشغيل قوائم المرشحين في جميع أنحاء البلاد التي لا تحظى بدعم رسمي من الحريري أو المستقبل، ولكن رئيس الوزراء السابق كان يفضلها.

ليس لديه فرصة لمستقبل إيجابي

وقال الحريري إنه يرى الآن أن لبنان ليس لديه فرصة لمستقبل إيجابي مع تزايد نفوذ إيران في لبنان والانقسامات الداخلية وتنامي المشاعر الطائفية واختلال الدولة.

واعترف الحريري بأنه فشل في منع لبنان من الوقوع في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. وأضاف أنه فعل كل ما في وسعه لمنع الحرب الأهلية في لبنان من خلال التسوية، في إشارة واضحة إلى تشكيل حكومات تضم جماعة حزب الله القوية.

وقال الحريري، في إشارة إلى مجموعته السياسية، "لذلك أصرح بأنني سأوقف عملي في الحياة السياسية وأدعو عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ نفس الخطوة". امتنع عن البكاء وهو يتحدث وتعهد بمواصلة مساعدة المحتاجين، مضيفًا أنه لن يخوض الانتخابات النيابية ولا أعضاء تيار المستقبل.

وقالت رندا سليم، المحللة السياسية بمعهد الشرق الأوسط، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر تويتر: "على الرغم من مشاكله السياسية، يظل سعد الحريري الزعيم السني الرئيسي في لبنان". وقالت إن "خروجه السياسي سيخلق فراغا"، مضيفة أن التدافع على قيادة المجتمع السني سوف يشتد الآن.

خروج الحريري خلق فراغًا في الوضع السياسي

في غصون ذلك، قال مصطفى علوش، نائب رئيس حزب الحريري السياسي: "استقال سعد عندما اكتشف أنه لم يعد هناك أمل للبلاد". "أنا قلق حقًا بشأن المستقبل المجهول. اليوم، أرى لبنان يتجه نحو الزوال ".

ويضيف، خلق خروج الحريري فراغًا في الوضع السياسي الراهن في لبنان، مما ترك الكثيرين يتساءلون عن أنواع التغييرات، أو الركود المتزايد، الذي قد ينذر به.

كان يُنظر إليه على أنه الممثل الأعلى للمسلمين السنة في البلاد، وهم أحد أكبر ثلاث طوائف دينية تشكل نظام تقاسم السلطة المعقد في لبنان. ولم يتضح من سيحل محله في هذا الدور، إن كان هناك شخص آخر.

وقالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "تقلصت شعبيته، لكنه كان حتى الآن الزعيم بلا منازع لجزء كبير من الطائفة السنية في لبنان". "لقد خرج الآن، مما يترك فراغًا كبيرًا"، مضيفة أن: "سماسرة النفوذ الآخرين في لبنان قد يقررون عدم إجراء انتخابات على الإطلاق إذا كان ينظر إلى السنة في حالة من الفوضى، موضحة: "لا يمكن أن يكون لديك مجتمع بأكمله غير مشارك في الانتخابات على هذا النحو".