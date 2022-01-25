تراجع التضخم في المكسيك أقل من التوقعات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع معدل التضخم السنوي في المكسيك بنسبة أقل قليلا من تلك المتوقعة في مطلع يناير وظل أعلى كثيرا من المستهدف، مما أدى إلى ترك البنك المركزي في وضع حرج وسط مؤشرات على أن الاقتصاد يعاني من الركود.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 7.13% عن العام السابق، وذلك فوق متوسط تقدير خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع لـ "بلومبرج" بنسبة7.12%. بينما جاءت النسبة التي تم توقعها في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر وهي 7.26%، حسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني اليوم الاثنين.

وبلغ معدل التضخم الأساسي 0.34%، أي أكثر من القراءة السابقة التي كانت تبلغ نسبتها 0.20%، مما عزز قلق صانعي السياسة الذين يعتبرون ذلك علامة على ضغوط الأسعار المستمرة.

 

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