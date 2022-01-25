موانئ البحر الأحمر تتداول 852 طن بضائع عامة ومتنوعة



تداولت موانئ البحر الأحمر 852 طن بضائع ومتنوعة و610 شاحنات و103 سيارات ملاكي.

وذكرت هيئة الموانئ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الصادرات شملت 173 شاحنة و14 سيارة ملاكي كما بلغت الواردات 852 طن بضائع عامة و437 شاحنة و89 سيارة ملاكي ويتواجد 14 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (دليلة) بحمولة 92 شاحنة و12 سيارة ملاكي والسفينة (الحرية) بحمولة 71 شاحنة والسفينة (بوسيدن أكسبريس) بحمولة 107 شاحنات و66 سيارة ملاكي والسفينة (أمل) بحمولة 95 شاحنة و4 سيارات ملاكي والسفينة (النوي اكسبريس) فارغة قادمة من بور توفيق. وأشارت إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (الحرية) بحمولة 78 شاحنة وسيارتين ملاكي والسفينة (دليلة) بحمولة 95 شاحنة و12 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينتين (عمان بريدج) حيث تم استقبال 72 شاحنة بحمولة 817 طن بضائع و35 طن ترانزيت إلى ليبيا و7 سيارات ملاكي.