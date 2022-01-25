اليابان تدرس تفعيل برنامج لدعم تجار النفط للسيطرة على أسعار البنزين



قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا، إن الحكومة ستنفذ لأول مرة برنامج دعم لصناعة النفط، يهدف إلى كبح ارتفاع أسعار الوقود البترولي.

وقال هاجيودا إن متوسط سعر بيع لتر البنزين في البلاد وصل إلى 170.2 ين (أي نحو 1.5 دولار) وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما ليتجاوز بذلك عتبة الـ 170 ين المطلوبة لإطلاق خطة الدعم التي تم تقديمها في نوفمبر الماضي.

وبموجب البرنامج، سيتم دفع إعانة قدرها 3.4 ينات لكل لتر إلى 29 موزعا ومستوردا للنفط لمدة أسبوع اعتبارا من بعد غد الخميس بهدف منعهم من رفع أسعار البنزين وزيت الديزل والكيروسين وزيت الوقود بشكل حاد.

وأضاف هاجيودا، في هذا الشأن:" أنه بالنسبة لأسعار المنتجات البترولية، فقد لوحظ وجود اختلافات بين المناطق، لكنني أتوقع أن يمنع هذا البرنامج ارتفاعات أسعار الجملة ويمنع المزيد من الزيادات الحادة في الأسعار في كل منطقة".

وستتم مراجعة حجم الدعم المطلوب بحلول 3 فبراير وفقا للتغيرات في أسعار التجزئة للبنزين.

فيما صرح مسؤول بالوزارة للصحفيين بأن إطار الدعم سيكون ساري المفعول حتى نهاية مارس القادم.

وعزا المسئول، الذي رفض الكشف اسمه، الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن تأثير متغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد سيكون مؤقتا وكذلك مخاوف الإمداد في الدول المنتجة للنفط وتزايد التوترات العسكرية في أوكرانيا.