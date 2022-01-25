أمطار غزيرة وطقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 26-1-2022، حيث يسود البلاد أمطار غزيرة وصقيع وطقس غير مستقر.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود البلاد انخفاض في درجات الحرارة وتشهد البلاد طقس غير مستقر.

تفاصيل حالة الطقس الأربعاء

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، وفقا لبيان الأرصاد الجوية في النقاط التالية:

يسود طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يسود طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



أمطار رعدية وغزيرة

يشهد الطقس أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد يصاحبها حبات برد على محافظات السواحل الشمالية على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش.

تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري على الغربية والمنوفية والشرقية.

تتعرض البلاد لأمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

صقيع ورياح

يتكون غدا الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



اضطراب الملاحة البحرية

يسود البلاد اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار.

يسود البلاد اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر



درجات الحرارة غدا الأربعاء:

القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة.

