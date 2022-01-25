799 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 799 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 253 مبايعة بقيمة 510.38 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 94.65 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 415.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة أم الشيف تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 282.44 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 52.68 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 229.75 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 113 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 6.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة مليون درهم.