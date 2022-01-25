منطقة عجمان الحرة تسجل نموا في عدد شركات قطاع الصحة والجمال

سجلت منطقة عجمان الحرة نموًا ملحوظًا في قطاع الصحة والجمال حيث اعلنت علي هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 عن ارتفاع عدد شركات القطاع المسجَّلة خلال العام 2021 ليبلغ أكثر من 256 شركة ما يرسخ مكانة منطقة عجمان الحرة كجهة رائدة في توفير أفضل الحلول من خلال مرافق ومنشآت متطورة.

ويعكس نمو قطاع الصحة والجمال ثقة المستثمرين والشركات بالحلول والخدمات التي توفرها منطقة عجمان الحرة، التي تؤكد مجددًا التزامها بتوفير المزيد من فرص النمو والتوسع واحتضان الأعمال واستقطاب الاستثمارات ضمن هذا القطاع.

وقال سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة إن العام 2021 شكل محطةً هامة لشركات الصحة والجمال المسجلة لدى المنطقة الحرة، حيث حققت المنطقة نموا كبيرا في هذا القطاع، ما يؤكد على ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لمشاريع واستثمارات الرعاية الصحية في الدولة.

وأضاف السويدي أن النمو الذي تحقق خلال العام الماضي يعكس التطور الملحوظ في أداء منطقة عجمان الحرة وثقة المستثمرين في البيئة الديناميكية للأعمال في إمارة عجمان، والتي توفر آفاقًا واعدة مدعومة ببنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن.

واكد مضي المنطقة قدما في إتاحة مجموعة واسعة من الحلول المتكاملة والمرافق ذات المستوى العالمي للشركات العاملة في القطاع الصحي.

وقال " ندرك في منطقة عجمان الحرة أهمية مواكبة أحدث الاتجاهات في قطاع الصحة والجمال، ودعم شركات الرعاية الصحية باعتبارها واحدة من القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات والتي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة".

وشدد السويدي علي أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يعد منصة مثالية تستعرض منطفة عجمان الحرة من خلالها أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها والتي تضعها على رأس أبرز وجهات الأعمال المفضلة للاستثمار مدعومة بموقع استراتيجي مميز، وبنية تحتية متطورة، ومحفزات وتسهيلات حصرية، فضلًا عن مساحات التخزين والمساحات التجارية المدعومة بمرافق حديثة وحلول مبتكرة وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها للشركات العاملة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية والمنتجات الدوائية.

وأشار سعادته إلى أن منطقة عجمان الحرة تسعى جاهدة لمواكبة متطلبات واحتياجات الشركات والمستثمرين لتوفر لهم أكبر دعم ممكن لضمان نموهم ونجاحهم، مؤكدًا أن المنطقة تفخر بنظام الرعاية الصحية المتقدم في دولة الإمارات والإنجازات العديدة التي يحققها، والتي بدورها ترسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويعد معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 الذي افتتح امس في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 27 يناير الحالي معرضا رائدًا يسلط الضوء على الإنجازات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات كما يلعب دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية الدولة بين الدول المتقدمة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، ووجهة استثمارية مثالية.