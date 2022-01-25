بادر بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 (خطوات الاستعلام)

يبحث عملاء الشركة المصرية للاتصالات، عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022، وطرق السداد المختلفة عبر الانترنت لمعرفة قيمة الفاتورة وطرق السداد إلكترونيا بدلا من الذهاب للسنترالات والتواجد في تجمعات، لتفادي الإصابة بكورونا.

ويتصدر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي تريند جوجل، كثيرا، وهذا بعد اعلان قيمة الفاتورة في 15 يناير الماضي، حيث يجب على المواطنين المبادرة بالسداد قبل الموعد المحدد في 14 فبراير منعا لتحويل الخط استقبال فقط.

وعن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يبحث عنه المعظم لمعرفة قيمة الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي، فمن المقرر الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات واتباع الخطوات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لتيسير عملية السداد.

وعن خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي تستعرض بوابة الفجر، النقاط التالية:

ـ على عملاء الشركة المصرية للاتصالات المبادرة بتسجيل البيانات والمعلومات المراد إدخالها، وهي كود المنطقة التابع لها العميل ورقم التليفون الأرضي.

ـ على عملاء المصرية للاتصالات اظهار قيمة الفاتورة لعرض قم فواتير التليفون الأرض التي لم يتم سدادها بعد، والقيام بالضغط على اختر للسداد ثم ادفع.



ـ ويتم فيما بعد تحديد الطريقة المناسبة للدفع التي تناسب عملاء المصرية للاتصالات، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».