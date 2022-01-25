حسن الرداد يرد على شائعة إنفصاله عن إيمي سمير غانم

تصدر اسم الفنان حسن الرداد تريند جوجل، خلال الساعات الماضية، حيث قام بالرد على شائعة إنفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، وخرج عن صمته، كما كشف حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم.

حسن الرداد يرد على شائعة إنفصاله من إيمي سمير غانم

قال حسن الرداد: "أكيد إحنا الاتنين، أكتر اتنين بيطلع عليهم شائعات ومش عارف ليه، أنا مبقراش اللي بيتكتب وبتجاهل الكلام، بس ممكن نكون بالنسبالهم مادة لأن الناس بتحب تعرف أخباري أنا وإيمى، والشائعات لا تنقطع من قبل ما نتجوز".

حسن الرداد يرد على شائعة إعتزال إيمي الفن

وأكد حسن الردد خلال لقائه في أحد البرامج التليفزيونية أن إيمي سمير غانم نجمة الكوميديا بلا أي منافس، قائلا "هناك صفحة مزيفة لها هي سبب في انتشار شائعة اعتزالها الفن بعد صورتها وهي تؤدي مناسك العمرة.

أعمال حسن الرداد المقبلة

وعن أعمال حسن الرداد المقبلة، يخوض الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني المقبل من خلال بطولة مسلسل "بابلو"، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي أكشن حول قضية الاتجار بالبشر، من إنتاج ممدوح شاهين.

وينشغل حسن الرداد الفترة الحالية في تحضيرات مسرحية "كازانوفا"، وهي المسرحية التي تجمعه لأول مرة مع الفنان عمرو يوسف بعد أن جمعهما مسلسل "الدالي".

والمسرحية الذي يشارك فيها حسن الرداد من إنتاج حمدي بدر،فمن المنتظر عرض المسرحية في فبراير المُقبل ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولتها كلا من نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.