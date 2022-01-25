دبي تسجل أقل متوسط انقطاع للكهرباء عالميا بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنويا

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقما عالميا جديدا في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام خلال 2021 مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية ونسعى دائمًا إلى تعزيز قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي ".

وأعرب عن فخره بأن تكون الهيئة جزءا من الإنجازات التي تحققها الدولة على المستوى العالمي، ويأتي هذا الإنجاز المتمثل في تسجيل دبي لأدنى فترة انقطاع للكهرباء بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنويًا ليؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وتشكل الشبكة الذكية مكونًا أساسيًا في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متطورة.. وتضم استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة 10 برامج سيتم الانتهاء منها في المراحل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول العام 2035 وتشمل بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء وبنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه وإدارة الأصول وأتمتة التوزيع والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة النقل وتكامل النظام والاتصالات والبيانات الضخمة وتحليلها والأمن وقد انتهت الهيئة من تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء والمياه في دبي بما يسهم في رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك إضافة إلى تمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم في أي وقت ومن أي مكان.

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات ففي عام 2020 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3 % مقارنة مع 6 -7 % في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.1 % مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.