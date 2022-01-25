الأسهم الأوروبية تسترد بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الشركات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استعادت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعض خسائرها التي منيت في أسوأ موجة مبيعات منذ يونيو حزيران، بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الشركات من أريكسون ولوجيتك.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية جلسة التداول مرتفعا 0.7% بعد أن مني بخسائر بلغت 3.8% في الجلسة السابقة بفعل مخاوف حيال تشديد قوي للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي واحتمالات صراع عسكري في أوكرانيا.

وجاءت أسهم القطاع المصرفي الأوروبي السريع التأثر بأسعار الفائدة في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.9% في حين ساعد استقرار أسعار السلع الأولية في رفع أسهم قطاعات من بينها الموارد الأساسية والطاقة.

ومن بين أبرز الرابحين في جلسة اليوم، صعدت أسهم لوجيتك السويسرية المصنعة لملحقات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات 6.2%  بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للعام المالي الحالي.

وقفز سهم أريكسون السويدية 7.6% مع إعلانها عن أرباح أساسية للربع الرابع تجاوزت تقديرات السوق بدعم من ارتفاع مبيعات معدات الاتصالات مع قيام المزيد من الدول بتشغيل شبكات الجيل الخامس.

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