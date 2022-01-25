صندوق النقد الدولي يحث السلفادور على التراجع عن جعل بتكوين عملة قانونية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بتكوين عملة قانونية ودعا إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقال صندوق النقد في بيان في أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي "حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على بتكوين."

وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببتكوين.

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