أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في شهرين مع انحسار شهية المخاطرة وسط مخاوف أوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين يوم الثلاثاء، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى الاقبال على الملاذات الآمنة ومن بينها المعدن النفيس، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قد يقدم إشارات بشأن خطته لتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1851.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني عند 1852.65 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.56 بالمئة إلى 1852 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.52 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1026.70 دولار وارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2198.10 دولار.

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