مسؤولة بصندوق النقد: هناك حاجة لمزيد من العمل لمساعدة الدول الفقيرة في خفض ديونها
Advertisements
حثت ثاني أكبر مسؤولة في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم على تكثيف مساعيها لمساعدة الدول المنخفضة الدخل والمثقلة بمستويات مرتفعة من الديون.
وأبلغت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الصحفيين أن 60 بالمئة من الدول المنخفضة الدخل تواجه مخاطر مرتفعة أو تعاني بالفعل ضائقة ديون وستجد من الصعب بشكل متزايد خدمة ديونها، لكن الإطار العام المشترك لمجموعة العشرين يحتاج إلى إصلاح لتنفيذ اتفاقات إعادة هيكلة الديون بخطى أسرع.
وأضافت قائلة "تحقق بعض التقدم، لكن هناك حاجة إلى الكثير من العمل لتنفيذ وعدها" لمساعدة الدول التي ليس لديها القدرة على خدمة ديونها بشكل مستدام.