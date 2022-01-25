مسؤولة بصندوق النقد: هناك حاجة لمزيد من العمل لمساعدة الدول الفقيرة في خفض ديونها

حثت ثاني أكبر مسؤولة في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم على تكثيف مساعيها لمساعدة الدول المنخفضة الدخل والمثقلة بمستويات مرتفعة من الديون.

وأبلغت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الصحفيين أن 60 بالمئة من الدول المنخفضة الدخل تواجه مخاطر مرتفعة أو تعاني بالفعل ضائقة ديون وستجد من الصعب بشكل متزايد خدمة ديونها، لكن الإطار العام المشترك لمجموعة العشرين يحتاج إلى إصلاح لتنفيذ اتفاقات إعادة هيكلة الديون بخطى أسرع.

وأضافت قائلة "تحقق بعض التقدم، لكن هناك حاجة إلى الكثير من العمل لتنفيذ وعدها" لمساعدة الدول التي ليس لديها القدرة على خدمة ديونها بشكل مستدام.