صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في 2022 ويرفعها قليلا للعام 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر
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خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو اقتصاد روسيا هذا العام بمقدار 0.1 في المئة إلى 2.8 في المئة، لكنه قال إنه الآن يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.1 بالمئة في 2023، بزيادة قدرها 0.1 بالمئة عن تقديراته السابقة.

وتوقع صندوق النقد أن الاقتصاد الروسي سجل نموا 4.5 في المئة العام الماضي بعد انكماش بلغ 2.7 في المئة في 2020 عندما تضرر من هبوط في أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا العالمية. ولم يتم بعد نشر الأرقام النهائية.

وقال صندوق النقد في أحدث توقعاته "في روسيا، التوقعات جرى خفضها بشكل طفيف بسبب محصول ضعيف وموجة ثالثة أسوأ من المتوقع (للجائحة)."

وقد تعرقل الجائحة ومخاطر التضخم التعافي الاقتصادي لروسيا، حسب البنك الدولي الذي قال إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.4 في المئة هذا العام وأن يتراجع إلى 1.8 في المئة في 2023.

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