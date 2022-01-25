السنغال ضد الرأس الأخضر.. أهداف وملخص المباراة

تصدر السنغال ضد الرأس الأخضر، مؤشرات البحث “جوجل”؛ حيث تألق منتخب السنغال وأحرز هدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كويكونج"، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة، والمقامة حاليا فى الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

السنغال ضد الرأس الأخضر

في الشوط الأول من عمر لقاء السنغال ضد الرأس الأخضر، وأستحوذ النجم السنغالي ساديو ماني على الكرة وكاد أن يسجل الهدف الأول، في الدقيقة الأولى ولكن تصدى القائم الأيسر لمنتخب الرأس الأخضر وتفوق عليه.

السنغال ضد الرأس الأخضر.. الشوط الثاني

وفى الشوط الثانى تعرض حارس كاب فيردي جوزيمار فوسينيا للطرد في الدقيقة 57، بعد تدخله القوي على ساديو ماني، وأكمل فريق كابب فيردي اللقاء بتسعة لاعبين فقط.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 63 سجل اللاعب ساديو مانى الهدف الأول، عن طريق تسديدة رائعة، واستغل العدد الناقص في الفريق.

وتم استبدال ماني في الدقيقة 70، وأضاف أحمدو بامبا دينج ثاني أهداف المنتخب السنغالي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

منتخب السنغال يتأهل إلى دور ربع نهائي

ونجحِ منتخب السنغال في التأهل إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، ومن المقرر أن ينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مالي وغينيا الاستوائية في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.