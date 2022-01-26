جوجل يحتفل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة سعاد حسني

الفجر الفني
سعاد حسني
سعاد حسني
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يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة سعاد حسني.


وولدت الراحلة في (26 يناير 1943) وهي ممثلة ومغنية مصرية وتُعتبر فنانة متعددة المواهب، إذ احترفت التمثيل وأجادت الغناء وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتُعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.

 

ولقبت سعاد حسني بـ «سندريلا الشاشة العربية» وأُختيرت في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، لتكون في المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين.

 

واختار النقاد ثمانية أفلام من بطولتها في قائمة أفضل مئة فيلم مصري، لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي بالمشاركة مع فاتن حمامة.

 

اخبار سعاد حسني سندريلا الشاشة بروفايل النجوم
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