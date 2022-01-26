خبير اقتصادي: ثورة 25 يناير أدت للانطلاق مصر إلى الامام بسرعات مهولة

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن هناك ارتباطًا مباشرًا ما بين الاقتصاد والأمن، متسائلًا: "هل ممكن تحافظ على عملك دون أمن أو استقرار، أو مؤسسات أمنية؟...هذا مستحيل".

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن أي تحرك جماهيري من ناحية اقتصادية بحتة، ومن زاوية قصيرة الأجل شيء سلبي، ولكن ثورة 25 يناير كان ايجابية للغاية.

ولفت إلى أن ثورة 25 يناير أدت للانطلاق مصر إلى الأمام بسرعات مهولة، معقبة:" إحنا رجعتا إلى الخلف في 2011، ولكننا تقدمنا إلى الأمام بسرعة مهولة بعد وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم،.. احنا عملنا زلزل في المنطقة "