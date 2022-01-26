حصاد الـ "توك شو".. آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل لقاء كوت ديفوار.. والكشف تفاصيل العقار الجديد لعلاج كورونا

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل لقاء كوت ديفوار، والكشف تفاصيل العقار الجديد لعلاج كورونا، فضلا عن تعطيل العمل بالمصالح الحكومية غدًا بالإسكندرية.

آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل لقاء كوت ديفوار

كشف السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون وإفريقيا الوسطي، آخر استعدادات المنتخب المصري قبل مواجهة نظيره الكوت ديفوراي غدًا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

وقال "المليجي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "مستعدون لاستقبال الطائرة الخاصة المصرية تنقل المشجعين ونائب اتحاد الكرة المصري وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ"، مشيرا إلى أن هناك 300 مشجع لتشجيع المنتحب، مستطردًا: "كلنا أمل لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد هذا الجمهور و100 مليون اللي قاعدين في مصر وتم تسهيل جميع الأمور للمنتخب المصري وإصلاح الملعب الذي ستقام عليه المباراة مع كوت ديفوار".

تفاصيل العقار الجديد لعلاج كورونا

قال حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إن دواء "مولنوبيرافير" الجديد لعلاج فيروس كورونا متاح صرفه من خلال المستشفيات فقط، وكلن هذا لا يعني أن يتم أخذه داخل المستشفيات.

وأضاف "شريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء أن هذا الدواء يستخدم فقط مع الحالات البسيطة والمتوسطة يمنع تدهور الحالة والدخول إلى المستشفيات بنسبة تقترب من 50% ويمنع الوفيات بنسبة تقترب من 50%، مشيرا إلى أن هذا الدواء عبارة عن كبسولات عن طريق الفم وليس حقن وهذا أفضل لصعوبة الحصول على الحقن في البيت، ولكن هذا الدواء يتم صرفه عن طريق المستشفى لأنه رخصة استخدام طارئ ولكن يستخدمه المريض في المنزل بأخذ قرص واحد لمدة 5 أيام بمجرد ظهور الأعراض.

وأكد معاون رئيس هيئة الدواء، أنه حتى الآن بالتعاون مع 5 شركات أدوية مصرية تم إنتاج أكثر من 25 ألف علبة، منوهًا إلى أن هناك كميات مواد خام كافية لإنتاج كميات أخرى من الدواء المضاد للفيروسات ولكن لا يستخدم للسيدات الحوامل، موضحًا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا للفيروسات من أجل توفيره.

تعطيل العمل بالمصالح الحكومية غدًا

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سبب قراره بتعطيل العمل غدًا في المصالح الحكومية بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا على كافة أنحاء المحافظة.

وقال "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء إنه متوقع أن تتراوح الأمطار غدًا على كافة أنحاء المحافظة من متوسطة إلى شديدة وستكون بشكل متواصل، مشيرا إلى أنه السبب في تعطيل الدراسة بالمصالح الحكومية هو صعوبة تعطيل العملية الدراسية بسبب امتحانات نصف العام، موضحًا أن هناك 306 ألف طالب يؤدوا امتحاناتهم غدًا.

وأضاف أن ارتفاع الموج غدا سيصل إلى 6 أمتار، فضلا عن احتمالية سقوط ثلوج، موضحًا أن هناك أسطول من عربات الشفط تستعد لمواجهة موجة الطقس السيىء، متابعا "إذا لزم الأمر يتم الاستعانة بالقوات البحرية"، مناشدا المواطنين التزام منازلهم بسبب الطقس السيئ غدا".

تنبؤات الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب موجة الطقس القارس التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء إن مصر لا تتأثر بعاصفة جوية وإنما كتل هوائية شديدة البرودة.

وأضاف أن البلاد تقع تحت تأثير منخفض جوي يساعد على تكون سحب كثيفة، متوقعًا أن يشهد الأربعاء مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة فضلا على أن سرعة الرياح سيزيد من برودة الطقس، مشيرا إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وقد يصاحبها سقوط ثلوج على بعض المناطق، موضحا أن درجة الحرارة الصغرى ستصل إلى 6 درجات ولكن سيتم الشعور بها وكأنها 5 درجات، منوها بأن غدا الأربعاء هو أكثر الأيام برودة منذ بداية فصل الشتاء.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، إلى أنه اعتبارا من بداية شهر فبراير ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، موضحًا أنه من سمات شهر يناير هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.