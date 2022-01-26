مي سليم تكشف أسباب فشل زيجاتها



أجابت الفنانة مي سليم، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، الذي وجهته لها وقالت خلاله: "أنتي جميلة لية حظك مش حلو مع الرجالة؟!" لترد قائلة: “مش عايزة أقول حظي مش حلو، ويمكن عشان كنت صغيرة عشان كده الاختيارات مكنتش مظبوطة أو قدر أو مكتوب عند ربنا وأنا مكنتش موفقة فعليا في تجارب الزواج.



تابعت في لقائها ببرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON” قائلة: ”لم استمر في زواجي الأول إلا فترة صغيرة، وأنجبت ولذلك شلت المسؤولية بدري وعشان كده الشغل أمر مهم لأنه مصدر دخل لي عشان كده فضلت فترة طويلة فقط حياتي عبارة عن بيت وبنتي ومسئولية والحمد لله أحوالي المادية بقت أفضل".



وأضافت: "أنا دلوقتي نضجت أكتر وبقيت واعية وعشان كده مافيش وقت للغلط تاني وده نصيب من عند ربنا وبعد كده لازم أفكر كويس أوي عشان أنا دلوقتي معايا طفلة ولازم إلى هيكون موجود في حياتي يحب بنتي جدًا بشكل حقيقي".



وعن أخطائها في الزواج قالت: "مش شرط الانفصال حصل عشان حد فينا وحش لكن اختلاف طبائع وتركيبة شخصيات زواجي الأول استمر سنة والزواج الثاني كان أسبوعين.. وده نصيب وكان قرارنا إحنا الاتنين".





