يحيى الفخراني: "الخواجة عبد القادر" كان خطوة مهمة في المشوار الإخراجي لابني شادي

الفجر الفني
بوابة الفجر
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قال الفنان يحيى الفخراني إنه كان سعيد جدا بإخراج ابنه مسلسل “الخواجة عبد القادر” والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

 

وأكد في لقائه مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة، على dmc، أن المسلسل كان خطوة مهمة فى مشوار ابنه شادي في عالم الفن الفنى.

 

 وأوضح أنه اطمأن فى كواليس التصوير بأداء شادى وحرصه الدائم على ظهور العمل بشكل جيد.

وقال يحيي الفخرانى: "ابنى شادى كان يشعر بتفكيرى وكأنه وارث طريقتى بالظبط، وكنت مرتاح نفسيا فى التعاون معاه".

 


 

الفنان يحي الفخراني شادي يحيى الفخرامي مسلسل الخواجة عبد القادر
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