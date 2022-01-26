علي ربيع ومحمد أنور يحضران العرض الخاص لـ"تماسيح النيل"

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‎حضر عدد كبير من نجوم الفن العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل والذي أقيم له عرض خاص نساء أمس الثلاثاء داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة السادس من اكتوبر وهو العرض الذي حضره معظم صناع وابطال الفيلم.

‎وكان من ضمن الحضور عدد كبير من ابطال مسرح مصر الذي جاءوا لمساندة صديقهم الفنان مصطفى خاطر والفنان حمدي الميرغني والفنان كريم عفيفي والفنانة ويزو ومن بين هؤلاء الحضور الفنان علي ربيع والفنان محمد أنور إضافة إلي حضور الشيف علاء الشربيني.

ويشارك في بطولة فيلم،"تماسيح النيل" ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

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وحقق برومو الفيلم السينمائي الجديد تماسيح النيل اكثر من ٦ ملايين مشاهدة منذ طرحه.