عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: تقلبات جوية سريعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، لافتة إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار على معظم أنحاء شمال البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هناك تقلبات جوية سريعة وحادة تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي شمال البلاد، بحيث يبدأ تتساقط الأمطار علي السلوم من الساعات الأولى ليوم الأربعاء وتتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله تكون الامطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد؛ ثم تصل إلى الدلتا تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة وتمتد إلى القاهرة اقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة تكون خفيفة الشدة.

وأوضحت الهيئة أن الثلوج سوف تتساقط على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، بينما يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل 45 كم /س. كما ترتفع الامواج علي مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 5 أمتار.