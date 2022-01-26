في ذكرى ميلادها.. أشهر أعمال السندريلا الراحلة سعاد حسني

الفجر الفني
سعاد حسني
سعاد حسني
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يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة سعاد حسني.


وولدت الراحلة في (26 يناير 1943) وهي ممثلة ومغنية مصرية وتُعتبر فنانة متعددة المواهب، إذ احترفت التمثيل وأجادت الغناء وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض في العديد من أعمالها، وتُعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.

 

اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير ثم ضمها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه حسن ونعيمة عام 1959، ثم توالت بعدها في تقديم الكثير من الأفلام خلال فترة عقدي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

 

ومن أشهر أفلام الراحلة سعاد حسني: مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو وغيرها، ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا.

الراحلة سعاد حسني سندريلا الشاشة منوعات
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في ذكرى ميلادها.. أشهر أعمال السندريلا الراحلة سعاد حسني