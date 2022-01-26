برشلونة يتفق مع أزبيليكويتا

الفجر الرياضي
سيزار أزبيليكويتا
سيزار أزبيليكويتا
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اقترب نادي برشلونة من التعاقد مع أحد اللاعبين في صفوف تشيلسي، من أجل اللعب في "كامب نو" خلال الموسم المقبل.


وينتهي عقد المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانًا الآن مع أي نادٍ.


ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة حسم صفقة أزبيليكويتا خلال الصيف المقبل، حيث اتفق مع اللاعب على عقد مدته عامين، مع موسم ثالث اختياري.


ويحظى أزبيليكويتا باهتمام تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، المعجب بقدرة المدافع الإسباني على اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي.


وسبق أن زعمت تقارير بأن وكيل أزبيليكويتا عرض خدمات اللاعب أولًا على ريال مدريد، لكن النادي الملكي لم يبد اهتمامه بالصفقة، وفضل التوقيع مع زميله أنطونيو روديجر.
 

تشيلسى برشلونة أزبيليكويتا الشيرنجيتو سيزار أزبيليكويتا
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