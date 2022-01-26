مي سليم تكشف شروطها للزواج من جديد

الفجر الفني
مي سليم
مي سليم
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كشفت الفنانة مي سليم، عن شروط زواجها من جديد حيث قالت في البداية إنه يجب أن تتوافر فيه عدد من الصفات، وفي مقدمتها أن يحبها هذا الشخص لذاتها.

 

وأضافت في لقائها مع لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، على on،: “لازم يكون كمان بيراعي ربنا في كل التصرفات وخايف عليا وبيحبني بجد”.

 

وتابعت: "أكتر حاجة تزعجني من الراجل إنه يهين الست أو يبقى حاسس إنه تملكك وفيه فرق بين الراجل اللي بيحبك واللي عايز يقضي على كل حاجة حلوة فيكي".

 


وذكرت أن  فرص الزواج للفنانات أقل، بسبب خوف الكثيرين من الاقتراب من مجتمع الفنانات قائلة: “فيه رجالة بتحب الارتباط  بالفنانات  وبيفتخروا  بزوجاتهم  لكن فيه ناس   تانية من الرجالة يشعرون بالغيرة من زوجاتهن  ويسعون لهدم الفنانة”. 

 

مى سليم ممثلة منوعات كلمةاخيرة
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