تساقط ثلوج وأمطار غزيرة.. تفاصيل حالة طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

تستمر موجة الصقيع التي تشهدها البلاد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، حيث يشهد انخفاض بالحرارة ليسود طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد يصاحبها حبات برد على محافظات السواحل الشمالية على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري على الغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.



كما يتكون اليوم، الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



كما يشهد اليوم، اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار، واضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة.

