أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-1-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، خلال بداية التعاملات الصباحية بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات مدعومة بصعود المعدن الأصفر بالبورصة الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر



وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 691.75 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 807 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 922.25 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6456 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين يوم الثلاثاء، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى الاقبال على الملاذات الآمنة ومن بينها المعدن النفيس، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قد يقدم إشارات بشأن خطته لتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1851.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني عند 1852.65 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.56 بالمئة إلى 1852 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.52 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1026.70 دولار وارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2198.10 دولار.