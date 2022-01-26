أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 26-1-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

موسيماني يتحفظ على التعاقد مع نجم البنك الأهلي

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق بعد أزمة قلبية مفاجئة

السيسي يزور الإمارات اليوم للتنسيق والتشاور حول تطورات القضايا الإقليمية

الكشف تشكيل مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

مصر للطيران تسير رابع رحلاتها لنقل مشجعي المنتخب إلى الكاميرون