النفط الكويتي ينخفض إلى 87.87 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 1.77 دولار؛ ليصل إلى 87.87 دولار، مقابل 89.64 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس؛ بفعل مخاوف من أن إمدادات الخام قد تصبح أكثر شحًا بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا، وبفعل تهديدات الحوثيين للبنية التحتية لدولة الإمارات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة أمس مرتفعة بنحو 2.2% أو ما يُعادل 1.93 دولار؛ لتسجل عند التسوية 88.20 دولار للبرميل.

وقفزت أيضًا عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% أو ما يُعادل 2.29 دولار؛ لتبلغ عند التسوية 85.60 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعمًا أيضًا من هبوط في مخزونات النفط الأمريكية مع تراجع المخزون في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ 2012.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 872 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 21 يناير الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون المقطرات 2.2 مليون برميل.

ومن المقرر الإعلان عن البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى تراجع مخزونات النفط بنحو 2.1 مليون برميل.