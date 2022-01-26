أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1998 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4548 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3140 نقطة.





 

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