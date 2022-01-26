وزير الزراعة يبحث نشر السلالات المحسنة على صغار المربين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وعن البنك الاهلي والبنك الزراعي والمشروع يستهدف صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار.


الإجتماع بحث أيضا وضع آليات وضوابط لإنجاح المنظومة وتحديد دور كل جهة لنشر الأنواع المحسنة على صغار المربيين بأسعار مناسبة ‏ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى وبتمويل ميسر بفائدة 5% وتبسيط وسرعة إجراءات الإئتمان، مع توحيد المستندات المطلوبة من الجهات الممولة (البنك الزراعى المصرى - البنك الأهلى المصرى).


على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف والمتابعة والتنظيم والتنسيق وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى مع الاهتمام بتلقيح السلالات إصطناعيًا بسائل منوى مستورد من طلائق لنفس السلالة للحفاظ على النوع والإرتقاء بالناتج.

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