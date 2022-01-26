إنفاق المستهلكين بالسعودية يهبط إلى 8.77 مليار ريال خلال أسبوع

تراجع إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع نحو 7.7%، خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 16 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2022)، مقارنة بالأسبوع السابق.

وهبطت قيمة المبيعات، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي إلى 8.77 مليار ريال، مقابل 9.5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع بنسبة 7.6% لتصل إلى 111.5 مليون عملية، مقابل 120.68 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.28 مليار ريال عبر تنفيذ 25.7 مليون عملية، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 1.2 مليار ريال بعد تنفيذ 31.74 مليون عملية.

وتصدرت مدينة الرياض كعادتها، المدن السعودية بحجم إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ بقيمة 2.78مليار ريال (بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بالأسبوع السابق) عبر تنفيذ 30.58 مليون عملية.

وحلت مدينة جدة بالمركز الثاني بإنفاق بلغ نجو 1.4 مليار ريال (بتراجع 11.7%) من خلال تنفيذ 16.25 مليون عملية، وجاءت مدينة الدمام ثالثا بـ 486.66 مليون ريال (انخفاض 4.3%) عبر 5.37 مليون عملية.