سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 26-1-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.76 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.76 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.25 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.16 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
47.97 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

 

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

"وسط مفاجأت بالجملة".. التشكيل المتوقع لمواجهة مصر وكوت ديفوار

" أتفرج ببلاش ".. 15 قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

عاجل.. 5 قرارات جديدة من الرئيس السيسي (تعرف عليها)

بيان عاجل من المترو بشأن حركة القطارات خلال الطقس السيئ

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

قرار نهائي.. موسيماني يحسم عودة محمد عبد المنعم

"في البيت".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2022 اليوم