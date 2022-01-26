ارتفاع معدل التضخم في أبوظبي إلى 3.1%

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء بأبوظبي عن ارتفاع معدل التضخم في الإمارة بنسبة 3.1% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وسجل الرقم القياسي ارتفاعاَ إلى 111.2 نقطة خلال شهر ديسمبر من عام 2021، مقارنةً بـ 107.9 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2020.

وكانت الإمارات قد بدأت في عام 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%‎.

وتبوأت الإمارات الصدارة عالميًا في مؤشر انخفاض معدل التضخم؛ وذلك وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير خاص بعنوان "أرقام الإمارات" أن الدولة حافظت خلال العقود الخمسة الماضية، على معدلات تضخم سنوي معتدلة عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة.

وأوضح المركز في التقرير أن جميع هذه العوامل أهلت الدولة لأن تتبوأ مركز الصدارة في المؤشر التنافسي لتضخم أسعار المستهلكين 2021.

وسجلت أرقام المستهلك في الإمارات لشهر نوفمبر 2021 ارتفاعًا على نطاقين سنوي وشهري، وبلغ التضخم 2.58% على أساس سنوي مقارنة مع نوفمبر 2020، وكذلك 0.59% مقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

وارتفعت أرقام المستهلكين الشهرية خلال نوفمبر الماضي نتيجة ازدياد أسعار 9 مجموعات إنفاق رئيسية هي: مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفعت بنسبة 0.02%، والأغذية والمشروبات 0.72%، والتبغ 0.02%.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية في تلك الفترة بنسبة 1.38%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.73%، وخدمات النقل 1.95%، والترويح والثقافة 0.43%، والمطاعم والفنادق 0.40%، وأخيرًا السلع والخدمات المتنوعة 0.75%