ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة 87،1%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى  1،8  مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل  972،2 مليون دولار خلال العام المالي  2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 87،1%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3،1 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 9،5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 45،5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9،9%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  3،8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20،8%؛ حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  1،2 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 64،9%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2،6 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها  60،2%.

 

 

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