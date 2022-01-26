"نعزي أنفسنا".. مصطفى ثابت ناعيا الكاتب الصحفي ياسر رزق: وداعا صاحب القلم الحر

أخبار مصر
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر
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ينعي الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، بكل الأسى والحزن، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار وأحد رواد الصحافة المصرية، وصاحب أحد أكثر الأقلام حرية ومهنية في تاريخ الصحافة المصرية، والتي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن.

 

ويتقدم ثابت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولكل الزملاء الصحفيين في مصر والعالم العربي، داعيا الله عزو وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، على ما قدم من عطاء لبلاده ومهنته.

 

 

الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر وفاة ياسر رزق الكاتب الصحفي ياسر رزق

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