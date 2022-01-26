"وداعا رفيق القلم وصاحب القضية".. عادل حمودة ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق

أخبار مصر
الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة
Advertisements

ينعي الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس التحرير جريدة الفجر، بكل الأسى والحزن، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار وأحد رواد الصحافة المصرية، وصاحب أحد أكثر الأقلام حرية ومهنية في تاريخ الصحافة المصرية، والتي اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء في خدمة قضايا الوطن.

 

ويتقدم حمودة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ولكل الزملاء الصحفيين في مصر والعالم العربي، داعيا الله عزو وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، على ما قدم من عطاء لبلاده ومهنته.

 

 

الكاتب الصحفي عادل حمودة وفاة ياسر رزق الكاتب الصحفي ياسر رزق وداعا ياسر رزق

مواد متعلقة

"نعزي أنفسنا".. مصطفى ثابت ناعيا الكاتب الصحفي ياسر رزق: وداعا صاحب القلم الحر
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. السيسى يؤكد دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات ضد أى عمل إرهابى

"في البيت".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2022 اليوم

عاجل.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار egypt vs cote d'ivoire

"وسط مفاجأت بالجملة".. التشكيل المتوقع لمواجهة مصر وكوت ديفوار

موسيماني يتلقى عرضًا من نادي الريان القطري

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

" أتفرج ببلاش ".. 15 قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا